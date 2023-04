Câmara do Porto desconhece casas vazias ocupadas por traficantes

Reis Pinto Hoje às 12:46 Facebook

Twitter

Partilhar

A empresa municipal Domus Social "desconhece quais [são] as habitações" desocupadas no Bairro da Pasteleira Nova que, segundo as autoridades, estiveram a ser ocupadas e usadas pela rede de tráfico de droga que, na última quinta-feira, foi desmantelada pela PSP.

"Até à data, a Domus Social não tem qualquer informação sobre a ocupação indevida de habitações no Agrupamento Habitacional da Pasteleira", respondeu ontem a empresa, depois de o JN questionar a assessoria de imprensa da Câmara Municipal do Porto.

A investigação da PSP e do Ministério Público apurou que, além de pagarem a pelo menos quatro moradores para cederem as casas municipais que ocupam para atividades de apoio ao tráfico, a rede criminosa também vinha ocupando, com o mesmo efeito, três habitações desocupadas no Bairro da Pasteleira.