Câmara do Porto sem "qualquer relação" com lojas de turismo investigadas

A Câmara do Porto assegurou, esta quarta-feira, que "não teve nunca qualquer relação" com as lojas interativas da Turismo do Porto e Norte de Portugal (TPNP), que estão a ser investigadas pela Polícia Judiciária no âmbito da operação Éter, sobre corrupção.

"A Câmara Municipal do Porto não teve nunca qualquer relação com as lojas interativas da TPNP nem participou, nem direta nem indiretamente, em qualquer processo de contratação relacionado com a loja daquela entidade existente no Porto", esclareceu, em resposta escrita enviada à agência Lusa.

Questionada sobre se algum representante da Câmara do Porto tinha sido constituído arguido ou ouvido no âmbito daquele ou outro processo relacionado com a investigação, a autarquia respondeu que "nenhum vereador ou responsável foi constituído arguido ou ouvido enquanto suspeito neste processo".

"Não conhecemos qualquer pormenor desse processo que não tem qualquer relacionamento conhecido na Câmara do Porto", acrescenta a nota, sublinhando ainda que a Câmara do Porto não ia "comentar o processo judicial".

Gaia, Maia e Gondomar colaboraram mas também não terão arguidos

Em resposta escrita enviada à agência Lusa, a Câmara de Gaia, liderada pelo socialista Eduardo Vítor Rodrigues, apontou que "foi indagado sobre as formalidades da contratação da Loja Interativa de Turismo" e forneceu os documentos, "como se impunha". A autarquia de Gaia aponta ainda que "o protocolo vinha ainda do final do mandato do PSD/CDS", garantindo que "o presidente não está constituído arguido nem se conhece nenhum caso no município", entre "políticos ou técnicos".

Já a câmara de Gondomar, também de maioria socialista, apontou que "forneceu diversa documentação, sempre no habitual princípio da colaboração, quando foi solicitada pela Polícia Judiciaria, há cerca de um ano" e que "entretanto foram chamados vários técnicos e políticos para prestar declarações numa fase posterior".

"Todos os procedimentos efetuados pela Câmara de Gondomar, sem prejuízo das sugestões feitas pela TPNP, cumprem a lei e estão dentro dos limites de adjudicação que o Código dos Contratos Públicos prevê", respondeu à agência Lusa o presidente da autarquia, Marco Martins.

Por sua vez, a Câmara da Maia, liderada por António Silva Tiago, eleito em 2017 pela coligação PSD/CDS-PP, indicou que "a PJ pediu dossiê de contratação pública para analisar", frisando que "nenhum autarca nem nenhum técnico foi constituído arguido".

Mais de 120 autarcas vão ser arguidos no caso das lojas de turismo

A investigação sobre a instalação de lojas interativas de turismo (LIT) insere-se no âmbito da Operação Éter, mas o Ministério Público decidiu separar processos: num inquérito, os alegados esquemas no seio do TPNP, que deram origem à acusação agora conhecida; noutro, autónomo, os casos das empreitadas da LIT.

Sobre o segundo, o JN noticiou, na semana passada, que a investigação aos ajustes diretos na instalação dessas lojas, que deram milhões de euros a ganhar a um grupo restrito de empresas, e que já levaram à constituição de cerca de 60 autarcas do Norte do país como arguidos, vai atingir muitos mais políticos e técnicos de câmaras municipais.

Este novo inquérito, que nasceu a partir da Operação Éter - na qual o antigo presidente do Turismo do Porto e Norte de Portugal foi colocado em prisão preventiva e agora acusado, com outros 20 arguidos - deverá chegar a mais de 120 arguidos. São todos os autarcas que, além daqueles que assinaram os ajustes diretos, participaram nos júris ou tiveram intervenção nas decisões.