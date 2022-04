Câmara e Ordem dos advogados reclamam instâncias centrais para o tribunal de Famalicão

O presidente da Câmara de Famalicão quer as instâncias centrais cíveis, criminal e de instrução instaladas no tribunal local. Mário Passos tem reunido com o Conselho de Gestão do Tribunal de Braga, para reivindicar a instalação destas instâncias que Famalicão perdeu aquando a reorganização do mapa judiciário. Entretanto, na assembleia municipal desta sexta-feira, a delegação da Ordem dos Advogados de Famalicão vai propor que os vários grupos parlamentares apoiem esta reclamação.

A Delegação da Ordem dos Advogados está a preparar um dossier que será entregue à Ministra da Justiça, com estas reivindicações.

"Temos um tribunal com excelentes condições que não está potenciado na sua totalidade" nota Mário Passos, presidente da Câmara Municipal em nota enviada à imprensa."A absorção destas competências em Famalicão, será um passo importante para a melhoria da qualidade do serviço judicial e tornará mais ágil a ação dos operadores judiciais" realça.

A mesma fonte revela que um parecer do Conselho de Gestão do Tribunal de Braga revela que há condições para "ponderar" a criação de um juízo de Instrução Criminal em Famalicão, de juiz único, assim como a criação de um juízo Central Cível, com sede também em Vila Nova de Famalicão, resultado do desdobramento do Juízo Central Cível de Guimarães, com um ou dois juízes.

A reorganização do mapa judiciário que ocorreu em 2013 retirou do tribunal de Famalicão competências em matérias respeitantes às instâncias centrais, como julgamentos cíveis com ações de valor superior a 50 mil euros, e no crime, julgamentos em matéria penal cuja moldura penal ultrapassa os 5 anos de prisão onde há intervenção de um coletivo de juízes. Com estas alterações, e no que respeita à Instrução Criminal, advogados e utentes têm de deslocar-se a Guimarães para as diligências judiciais.