Camião transportava 5,2 milhões de cigarros de contrabando na A28

Operação da GNR na estação de serviço de Modivas leva à apreensão de tabaco no valor de 1,2 milhões de euros.

O Destacamento de Ação Fiscal (DAF) do Porto apreendeu, esta sexta-feira, 5,2 milhões de cigarros de contrabando na sequência de uma operação de fiscalização de trânsito na A28. O valor do tabaco apreendido é de cerca de 1,2 milhões de euros. Caso fosse comercializado, teria causado um prejuízo de mais de 900 mil euros ao erário público.

Os militares da Unidade de Ação Fiscal da GNR procederam à fiscalização de um veículo pesado de mercadorias na estação de serviço de Modivas, Vila de Conde. Foi detetado que o camião TIR, que seguia na A28, transportava 260 mil maços de tabaco que não ostentavam a estampilha fiscal exigida para a sua comercialização em território nacional. O condutor também não conseguiu apresentar qualquer documentação comercial e aduaneira, comprovativa do pagamento do Imposto Especial sobre o Consumo do Tabaco (IT) e do IVA.

Prejuízo de 900 mil euros

Os maços de tabaco vinham acondicionados em 520 grandes caixas de cartão. O seu valor comercial é de cerca de 1,170 milhões de euros. Caso fossem vendidos ao público, o Estado teria teria sido lesado em mais de 900 mil euros, resultante da evasão à tributação incidente em sede de IT e IVA.

Na sequência da apreensão foi identificado um homem de 50 anos de idade e elaborado um auto de notícia pela prática do crime tributário de contrabando.

A ação de fiscalização rodoviária decorreu no âmbito da atividade de prevenção e combate à evasão e fraude fiscal do DAF do Porto e contou com o reforço da Unidade Nacional de Trânsito e de uma equipa cinotécnica do Comando Territorial do Porto.

No dia 7 deste mês, a GNR já tinha apreendido perto de um milhão de cigarros de contrabando numa operação rodoviária realizada na A3, em Vila Nova de Cerveira.