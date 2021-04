Camionista detido na Grécia: "Se tivesse lençóis na cela esganava-me"

António Orlando Hoje às 09:29 Facebook

Twitter

Partilhar

Luís Marques, camionista de Celorico de Basto, confessa que chegou "ao ponto de querer morrer", quando esteve preso na Grécia, por suspeita de tráfico humano.

O motorista de pesados que esteve preso na Grécia de 10 de janeiro a 23 de abril, por terem sido detetados quatro imigrantes ilegais no camião que conduzia, apenas foi libertado depois de o patrão prestar uma caução de mil euros à justiça grega. Na quarta-feira, Luís Marques, de 49 anos, recebeu o JN em casa, no lugar de Várzea, freguesia de Agilde, onde já se encontra junto da família, mas ainda sem saber como lidar com a vida.

Como é que se viu envolvido neste enredo?