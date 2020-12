Canalizador detido por suspeita de violar repetidamente a mãe de 75 anos

JN Hoje às 09:10 Facebook

A Polícia Judiciária de Aveiro deteve um homem, de 47 anos, suspeito de violar repetidamente a mãe, de 75 anos, em Esmoriz, no concelho ed Ovar.

O homem, com a profissão de canalizador, foi detido numa operação Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Aveiro, pela "presumível prática reiterada dos crimes de violação e de violência doméstica, dos quais foi vítima a progenitora, uma idosa com 75 anos", escalrece aquela força policial, em comunicado.

"Para além de a injuriar e de lhe infligir maus tratos físicos com frequência, o suspeito obrigou a mãe, por inúmeras vezes, a sujeitar-se a práticas sexuais", adiantou a Polícia Judiciária.

"Os factos criminosos ocorreram, invariavelmente, na casa onde ambos habitavam, na freguesia de Esmoriz", acrescenta PJ.

O detido foi presente às Autoridades Judiciárias competentes na Comarca de Aveiro para interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.