Candidatos a "vítimas" do BES reclamam 200 milhões de euros

Juiz Ivo Rosa atribui figura legal de "vítima" a 94 ex-clientes do banco e já tem à espera outros 1500, que reclamam mais de 200 milhões de euros.

O advogado Nuno Silva Vieira requereu a atribuição do estatuto de vítima a 1600 lesados do BES, no processo principal da queda deste banco e do Grupo Espírito Santo (GES), em 2014. Esta semana, o juiz Ivo Rosa, do Tribunal Central de Instrução Criminal, aceitou a pretensão dos primeiros 94.

Silva Vieira diz que aquela decisão é "inédita" em processos da banca e vai permitir aos investidores alegadamente enganados receberem indemnizações mais altas e mais brevemente. Os 1600 lesados exigem mais de 200 milhões de euros.