Canis ilegais destruídos por fogo conhecidos desde 2003

Câmara de Santo Tirso, GNR, Direção-Geral de Alimentação e Veterinária e tribunal receberam denúncias de maus-tratos a animais queimados.

Desde 2003, que a Câmara de Santo Tirso tinha conhecimento do abrigo ilegal onde, 17 anos mais tarde, morreram 73 cães e gatos, na sequência de um fogo, na serra da Agrela. Ao longo dos anos, GNR, Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV) e até os tribunais também foram informados de dezenas de animais em condições impróprias. Todos foram, ainda, alertados para o perigo de um incêndio destruir o "Cantinho das 4 Patas" e, a partir de 2015, do "Abrigo da Maria José". Estas conclusões fazem parte do inquérito ao caso recentemente arquivado pelo Ministério Público (MP).

Contudo, nunca os animais foram retirados dos espaços. Talvez porque, como referiu Jorge Salústio, veterinário municipal de Santo Tirso, entre 1992 e julho de 2020, o encerramento destes canis ilegais implicava o realojamento dos cães e gatos e a autarquia não tinha condições para o fazer.