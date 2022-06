Cantor do "Factor X" detido pela PSP em perseguição ao "rei dos catalisadores"

O "rei dos catalisadores", assim chamado por ser suspeito de mais de 70 furtos desde o início do ano, escapou, na madrugada de anteontem, às autoridades. Foi perseguido 19 quilómetros entre o centro do Porto, onde foi detetado em flagrante em mais um roubo, e São Félix da Marinha, em Gaia.

Mas a operação, que terminou num caminho florestal permitiu a detenção de um alegado cúmplice. Trata-se de outro rei ("king" em inglês) que chegou a ser estrela num programa da SIC, o "Factor X". Daduh King, nome artístico de Dário Ferreira, foi apanhado pela PSP no término da perseguição, enquanto o "rei dos catalisadores" conseguiu fugir pelo mato.

De acordo com informações recolhidas pelo JN, o "rei" e Daduh King foram detetados numa ação de vigilância de uma equipa de investigação criminal da PSP, na Rua Augusto Gil, na zona da Boavista, no Porto. Lá, Daduh King vigiava as movimentações, enquanto o "rei", chamado Vítor Macedo, estava a cortar o catalisador de um veículo estacionado na via pública. Após o corte, os dois homens regressaram ao carro, para onde levaram o material furtado.