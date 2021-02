Cão atirado ao rio com dois tijolos na coleira em Lagoa

Marisa Rodrigues Hoje às 22:40 Facebook

Um cão foi morto por afogamento depois de ter sido atirado ao rio Arade, em Lagoa, com dois tijolos amarrados à coleira. O suspeito é o detentor do animal e foi constituído arguido, esta quarta-feira, pelo crime de maus-tratos.

O cão foi encontrado na terça-feira, já sem vida, dentro do rio, junto à localidade da Mexilhoeira da Carregação, por populares que alertaram a GNR de Lagoa. Os militares comunicaram o caso à Polícia Marítima (PM) de Portimão, que tem jurisdição naquela zona.

Segundo a PM, o piquete "deslocou-se de imediato ao local tendo retirado o corpo do animal da água com o apoio técnico da veterinária da Câmara Municipal de Lagoa, que o transportou posteriormente para o canil municipal". A PM acrescenta que "não tinha chip nem registo de identificação" é que o suspeito foi identificado "após diligências da Polícia Marítima junto de várias clínicas veterinárias".

O caso foi denunciado nas redes sociais. A fotografia do cão teve centenas de partilhas, o que fez com que o animal fosse reconhecido por várias pessoas, permitido também a identificação do suspeito. O homem terá admitido às autoridades que o matou por ser agressivo, embora surja nas redes sociais com várias fotografias a abraçá-lo, dizendo ser dócil e meigo.

O caso será comunicado ao Ministério Público.