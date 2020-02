Capela de Nossa Senhora da Ajuda em Espinho assaltada

Hoje às 21:25 Facebook

A Capela de Nossa Senhora da Ajuda, em Espinho, foi assaltada, tendo sido levado dinheiro, revelou esta quinta-feira fonte do comando distrital de Aveiro da PSP.

O furto terá ocorrido entre as 17.30 horas de quarta-feira e as 7.30 horas desta quinta-feira, hora a que o responsável pelo funcionamento da capela voltou ao local e se deparou com a porta do edifício estroncada.

Fonte do comando da PSP disse não ter informação sobre os montantes furtados, mas afirmou que, segundo a informação recolhida até às 15 horas desta quinta-feira, os assaltantes "só levaram dinheiro e parece não terem feito mais estragos".

A mesma fonte referiu que o crime na capela não terá sido cometido pelos autores de outros assaltos que se vêm verificando no território - e a propósito dos quais já foram feitas detenções.