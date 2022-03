Capelão da Marinha afastado vai ser reintegrado

JN Hoje às 12:29 Facebook

Gouveia e Melo perdoou o capelão Licínio Luís pelas polémicas considerações que fez no Facebook, reintegrando-o na Marinha.

O capelão Licínio Luís, que foi afastado da Marinha depois de ter desculpabilizado os suspeitos da morte do agente da PSP Fábio Guerra, com acusações a Gouveia e Melo, vai ser reintegrado. O anúncio foi feito esta quinta-feira de manhã pelo próprio almirante durante uma missa campal em Pinheiro da Cruz, no âmbito de um exercício do aprontamento da unidade que vai integrar uma missão da NATO, com o bispo das Forças Armadas, D. Rui Valério, e o capelão-chefe da Marinha, Ilídio Costa.

De acordo com o "Diário de Notícias", que avança a notícia e cita fonte oficial da Marinha, o capelão não voltará aos fuzileiros, mas vai prestar serviço na base do Alfeite.

A Marinha tinha adiantado, já na quarta-feira, que Gouveia e Melo estava a ponderar readmitir o capelão, com o objetivo de "ser ético e justo". O capelão tinha sido exonerado das funções depois de ter criticado o almirante Gouveia e Melo, pelas considerações que fez em relação aos fuzileiros na sequência da morte de Fábio Guerra à porta de uma discoteca, em Lisboa, apelidando de "covarde" quem pontapeia "um ser caído no chão".

"Os jovens estavam a divertir-se e foram provocados (..). O senhor almirante nunca foi para a noite? Nunca bebeu uns copos?", questionou depois Licínio Luís, numa publicação no Facebook, acabando, depois, por ser exonerado e, mais tarde, pedir desculpa pela forma "incorreta e inapropriada" com que se dirigiu a Gouveia e Melo.