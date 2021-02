Capturado homem que disparou na via pública contra rival no Barreiro

Rogério Matos Hoje às 13:21 Facebook

A PSP capturou esta quinta-feira o homem que em dezembro disparou na via pública no Barreiro contra um rival na sequência de desentendimentos entre famílias rivais.

A captura surge numa operação montada pela PSP com cerca de cem operacionais durante a manhã desta quinta-feira. O suspeito será agora entregue à Polícia Judiciária de Setúbal para ser detido.

Os disparos ocorreram na tarde de 12 de dezembro na Avenida do Bocage, no centro do Barreiro. Um conflito entre dois grupos nas ruas do Barreiro durante a tarde desse sábado, terminou com um suspeito a disparar contra um rival. O alvo do disparo não foi atingido e o suspeito colocou-se em fuga.

Os moradores filmaram o sucedido através de telemóveis quando ouviram os gritos na rua. Nas imagens, pode-se ver um homem a disparar na direção de um rival e colocar-se de imediato em fuga. No momento do disparo, várias pessoas que circulavam na rua, moradores e transeuntes, fugiram do local.