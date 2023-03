Cargueiro suspeito em Lisboa não tinha droga

JN Hoje às 19:35 Facebook

Twitter

Partilhar

As autoridades não encontraram vestígios de estupefacientes a bordo de um cargueiro que, na noite de domingo, tinha sido escoltado para o Porto de Lisboa. Informações cruzadas tinham levantado suspeitas de que poderia haver drogas a bordo, mas buscas exaustivas não revelaram a presença de estupefacientes, apurou o JN.

O cargueiro, com bandeira do Panamá, tinha partido da América do Sul com destino à Europa. O manifesto indicava que transportaria carvão, mas informações internacionais apontavam para o tráfico de droga, nomeadamente cocaína.

A embarcação com 170 metros de comprimento foi intercetada pela Marinha Portuguesa a mais de 100 milhas da costa, a pedido da Polícia Judiciária. Atracou ao final dessa tarde no Porto de Lisboa, em Alcântara.