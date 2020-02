Carlos Alexandre quer que MP avalie divulgação de respostas de Costa no site do Governo

Inês Banha Hoje às 18:41 Facebook

O juiz Carlos Alexandre pediu esta quarta-feira ao Ministério Público (MP) para se pronunciar sobre a divulgação, no site do Governo, das respostas de António Costa na instrução do processo de Tancos.

Em causa poderá estar uma alegada violação do segredo de justiça externo do processo, apurou o JN.

Pelas 13 horas desta quarta-feira, o gabinete do primeiro-ministro publicou na integra o ofício enviado, a 4 de fevereiro, ao Tribunal Central de Instrução Criminal com as respostas às cem perguntas formuladas, a 24 de janeiro, pelo juiz Carlos Alexandre.

O documento foi divulgado já depois de ter dado entrado naquela instância.

"Tendo sido postas a circular versões parciais do depoimento do primeiro-ministro como testemunha arrolada pelo professor Doutor Azeredo Lopes no chamado 'Caso de Tancos', entendeu o primeiro-ministro dever proceder à divulgação integral das respostas a todas as questões que lhe foram colocadas e que constam do depoimento já entregue ao Tribunal Central de Instrução Criminal, às 16.22 horas do dia 4 de fevereiro de 2020", lê-se no comunicado então emitido pelo gabinete do primeiro-ministro.

A inquirição, na qualidade de testemunha, de António Costa ocorreu a pedido de Azeredo Lopes, ministro da Defesa à data dos factos e um dos 23 arguidos no processo do roubo e posterior descoberta encenada de armamento de Tancos.

As diligências da fase de instrução de Tancos, destinada a decidir se o processo segue para o julgamento, começaram a 8 de janeiro e têm decorrido à porta fechada, em Lisboa.

Apesar de os autos serem, a partir da dedução da acusação, públicos, a lei prevê que só o debate instrutório e a comunicação da decisão do juiz de instrução sejam atos abertos ao público.