Carlos Cruz luta até ao fim contra "o mais trágico erro judiciário"

Defesa diz que decisão favorável do Tribunal Europeu é "manifestamente inconciliável" com condenação e quer novas provas e testemunhos analisados.

A defesa de Carlos Cruz apresentou no Supremo Tribunal de Justiça um pedido de revisão do acórdão que o condenou e exige novo julgamento. Os advogados do antigo apresentador de televisão dizem que é "inegável" que as provas recusadas pelo Tribunal da Relação e que valeram a censura de Portugal pelo Tribunal Europeu dos Direitos Humanos (TEDH) geram "sérias dúvidas" quanto à justiça da condenação. Por isso, querem que o que apelidam de "o mais trágico erro judiciário" seja reanalisado.