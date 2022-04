Carlos "Puto" fica em prisão preventiva por furto em Braga

Joaquim Gomes Hoje às 21:47 Facebook

Twitter

Partilhar

Um indivíduo, já cadastrado e conhecido como Carlos "Puto", ficou em prisão preventiva, ao fim da tarde desta quarta-feira, por mais um assalto, em Braga. O homem é suspeito do furto de uma carrinha, na qual afixava matrículas falsas quando foi surpreendido pela PSP de Braga.

Carlos Alberto Valongo Terroso Rodrigues da Costa, o "Carlos Puto", de 53 anos, natural e residente em Braga, teria furtado a carrinha a uma mulher que, por descuido deixara as chaves na ignição. O suspeito fugiu então com a viatura para um local descampado, nas imediações da Travessa da Cruz Vermelha, da freguesia de Nogueira, na cidade de Braga. Além de ter sido apanhado a substituir as matrículas, tinha consigo diversos acessórios e bens furtados, que lhe foram de imediato apreendidos pelos agentes da PSP.

Apresentado no Tribunal de Instrução Criminal de Braga, Carlos "Puto" ficou em prisão preventiva, já que se encontrava com uma pena suspensa de três anos de prisão e tem no cadastro inúmeros furtos qualificados. Foi conduzido ao Estabelecimento Prisional Central de Vale do Sousa, na Serra da Seroa, em Paços de Ferreira.