Carolina Salgado condenada a quatro meses de prisão substituídos por multa

Carolina Salgado foi condenada, esta segunda-feira, a uma pena de quatro meses de prisão, substituída por multa de cinco euros diários durante 120 dias, num total de 600 euros.

Ex-companheira de Pinto da Costa estava acusada de não cumprir uma sentença de 2010, por ter difamado o presidente do F. C. Porto.

Carolina Salgado tinha sido condenada por causa de declarações suas publicadas em 2006 na revista Tabu, do semanário Sol, nas quais indicava Pinto da Costa, seu companheiro entre 2003 e 2006, como o mandante das agressões a Ricardo Bexiga, ex-vereador da Câmara de Gondomar, no parque de estacionamento da Alfândega, no Porto. Para o tribunal foram proferidas "expressões altamente difamatórias" e "muito gravosas", agindo com dolo direto e sem mostrar arrependimento. Por isso, condenou-a por difamação agravada.

Em 2010, a arguida, hoje com 42 anos, tinha sido condenada a 10 meses de prisão que foram substituídos por 300 horas de serviço comunitário. Em pena acessória, ficou obrigada a publicitar, a expensas próprias, o texto da sentença no jornal Sol, onde as suas declarações consideradas difamatórias tinham sido publicadas.

A arguida cumpriu o trabalho comunitário, mas nunca terá publicitado a sentença.