Carpinteiro incendiou casa da família e carro de um filho

Já com antecedentes por maus tratos e violência doméstica, homem foi detido pela Polícia Judiciária da Guarda e posto em prisão preventiva

Um carpinteiro, com 57 anos, incendiou a casa da família e o carro de um dos filhos. A viatura ficou completamente destruída, assim como o recheio da habitação, situada na Aldeia da Serra, Celorico da Beira. O indivíduo agiu num quadro de violência doméstica, foi detido pela Polícia Judiciária da Guarda e posto em prisão preventiva, após ser interrogado pelo juiz de instrução criminal.

Segundo a Polícia Judiciária, foi ao início da tarde da última segunda-feira, que o carpinteiro ateou fogo em várias divisões da residência que partilhava com a mulher e dois filhos. As chamas rapidamente alastraram por toda a casa, queimando móveis, objetos de decoração, eletrodomésticos e até a roupa da família. "Apesar de se tratar de uma habitação isolada, existiu risco de propagação do incêndio, na medida em que toda a área envolvente é constituída por árvores e mato", refere a Polícia Judiciária da Guarda. Não satisfeito, o homem incendiou também o carro de um filho, que ficou totalmente destruído.

Referenciado pela Polícia "por maus tratos e violência doméstica", o carpinteiro é suspeito de ter o crime de incêndio motivado por questões passionais.