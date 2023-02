Carpinteiro sequestrou e tentou violar jovem a quem dera boleia

JN Hoje às 10:54 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma jovem de 18 anos escapou de um estaleiro para onde tinha sido levada, contra a sua vontade, por um carpinteiro que lhe dera boleia na zona de Silves. O homem estrangulou-a até ela perder a consciência e tentou violá-la, mas a jovem conseguiu fugir e pedir auxílio. O homem, de 58 anos, foi detido pela PJ de Portimão.

O caso ocorreu no passado dia 29 de janeiro. A jovem encontrava-se numa estação ferroviária e foi abordada por um homem que lhe ofereceu boleia. Ela aceitou, mas ele, em vez de a levar até casa dela como prometido, foi até um estaleiro onde residia.

Estacionou o carro no interior e fechou o portão para que a jovem não saísse. Depois tentou levá-la para o interior de uma casa de madeira onde ele pernoitava. Ela recusou e ele recorreu à força física. "Manietou-a pelo pescoço e tentou subjugá-la com ambas as mãos, até a vítima principiar a perder a consciência, momento em que a arrastou para a casa de madeira", descreve a PJ em comunicado.

PUB

A jovem despertou e reagiu. Conseguiu saltar a vedação e fugir do espaço até encontrar uma viatura que por ali passava e a cujos ocupantes pediu ajuda. Foi feita denúncia à GNR e comunicação à PJ. Após investigação foram recolhidos relevantes elementos probatórios que culminaram na detenção do suspeito.

O detido, de 58 anos de idade, carpinteiro, irá ser apresentado a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas. Está indiciado dos crimes de sequestro agravado e de violação na forma tentada.