Carrinha de clube desportivo fica sem rodas nas imediações da PJ em Braga

A carrinha de nove lugares do Clube Desportivo Maximinense, em Braga, ficou sem rodas durante a madrugada desta quinta-feira, quando estava estacionada nas imediações da PJ.

O veículo encontrava-se à porta do Estádio do Maximinense, na Avenida Padre Armando Lira, em Maximinos, a poucas centenas de metros da PJ de Braga, tendo a carrinha ficado sem as jantes e os pneus traseiros, sem que alguém se tivesse apercebido.

A viatura costuma ser aparcada no Estádio Fernando Cunha Gomes, em Maximinos, segundo os responsáveis daquela coletividade de Braga, que movimenta cerca de duas centenas de atletas todos os fins de semana.

O caso foi já participado na 1.ª Esquadra da PSP de Braga, enquanto os dirigentes do clube estão a envidar esforços no sentido de conseguirem manter a sua normal atividade que se reparte por vários campos da Associação de Futebol de Braga.