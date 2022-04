Quatro encapuzados roubam carrinha de tabaco e agridem condutor

Quatro indivíduos encapuzados assaltaram uma carrinha de distribuição de tabaco, ontem, na localidade de Ilha, em Pombal. O condutor foi agredido, mas sem gravidade, assegurou fonte da GNR de Leiria, que foi chamada ao local às 8.50 horas.

Segundo apurou o JN, o vendedor de tabaco tinha acabado de sair de uma pastelaria, onde fora deixar tabaco, e dirigia-se para a viatura, quando os assaltantes surgiram por trás das suas costas e o obrigaram a entrar no veículo.

Um dos homens sentou-se ao volante e levou a carrinha para um local ermo, no meio do mato. Depois, retiraram da viatura o tabaco e o dinheiro que ali se encontravam, abandonando o vendedor e a carrinha.

"Não temos a indicação do uso de armas, mas houve uma agressão física do condutor, que ficou com um hematoma na face", revela fonte da GNR. A intenção seria intimidá-lo, para que não oferecesse resistência.

A GNR justifica a ocorrência frequente deste tipo de crime com o facto de o tabaco se vender com "muita facilidade" e ser um "negócio muito rentável".