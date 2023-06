Carro de Windoh novamente apreendido pela PSP. Youtuber fala em "perseguição"

César Castro Hoje às 19:24 Facebook

Agentes da Divisão de Trânsito da Polícia de Segurança Pública apreenderam novamente esta semana, na rotunda do Marquês de Pombal, em Lisboa, o carro do youtuber português Diogo Figueiras, mais conhecido nas redes sociais por Windoh.

Esta não é a primeira vez que o Audi R8 do youtuber é intercetado naquele local, tendo sido rebocado dali, em agosto do ano passado, devido a alterações nas características no veículo, mais concretamente películas que não estavam homologadas.

Num vídeo publicado este sábado na plataforma YouTube, Windoh queixa-se de estar a ser vítima de "perseguição", em particular por parte de um dos agentes da PSP que ordenou as duas apreensões do Audi bem como do carro do youtuber Numeiro, seu colega de casa, no mês passado.