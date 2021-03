Carro do presidente da Câmara furtado durante o dia do parque municipal

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 10:31 Facebook

Twitter

Partilhar

O automóvel de serviço do autarca de Ponte da Barca, Augusto Marinho, foi furtado do parque de estacionamento da Câmara Municipal em plena luz do dia.

Segundo fonte da autarquia, o furto ocorreu "na passada quinta-feira, entre as 13 e as 14 horas", e foi descoberto pelo próprio Presidente "quando saiu do edifício para almoçar".

A mesma fonte adianta que a situação insólita deu origem a uma queixa na GNR, estando o caso a ser investigado. Até agora o carro da presidência, da marca Volvo, ainda não foi encontrado.

A mesma fonte relatar aindar que a Câmara dispõe de um vigilante, que está posicionado na parte da frente do edifício, sendo que a zona de estacionamento está localizada nas traseiras, onde há câmaras de vigilância.

Contudo, informou, as imagens registadas pela câmara "não possibilitaram vislumbrar qualquer movimento".