Carro e moto 4 roubados recuperados pela GNR

Dois jovens foram detidos e um terceiro identificado por suspeita do furto de dois veículos no concelho de Amarante. O trio, com idades entre os 17 e os 22 anos, já tinha antecedentes por crimes da mesma natureza.

Os militares da GNR de Amarante foram alertados para o furto de uma moto 4 no dia 12 de maio e de imediato puseram em marcha diligências de investigação.

A ação culminou com a recuperação do veículo em causa e na identificação de três suspeitos, dois dos quais entretanto detidos. Na sequência das diligências foi também possível recuperar um veiculo ligeiro de passageiros, furtado no dia 2 de maio.

"Dois dos suspeitos, de 17 e 21 anos, foram detidos por terem sido detetados a conduzir sem habilitação legal. O terceiro, de 22 anos, foi apenas identificado pelos furtos", informa um comunicado da GNR, emitido esta quinta feira.

Os três, com antecedentes criminais por crimes da mesma natureza, foram constituídos arguidos e factos remetidos para o Tribunal Judicial de Amarante.