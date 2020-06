Carro furou controlo na fronteira de Chaves e escapou a perseguição da GNR

Eduardo Pinto Ontem às 22:30 Facebook

A GNR perseguiu um carro que fugiu ao controlo da fronteira de Vila Verde da Raia (Chaves) com Espanha, no sábado de madrugada, pouco depois das 3 horas, mas acabou por perdê-lo, confirmou ao JN o major Eduardo Lima, fonte do Comando Territorial da GNR de Vila Real.

Imediatamente foi emitido um alerta nacional, mas até ao momento mantém-se em paradeiro incerto.

O major acrescenta que os militares que foram no encalço do fugitivo não conseguiram precisar a marca, modelo, cilindrada e cor do carro, bem como o número de ocupantes.

O Expresso online conta, no entanto, com base numa comunicação do posto de fronteira, escrito por um membro das autoridades presentes no local, que se tratou de uma "viatura de marca Mercedes Benz de alta cilindrada, de cor cinza claro e tejadilho preto, com dois a três ocupantes".

Acrescenta, citando ainda a comunicação interna, que ao aproximar-se do local de controlo, o condutor da viatura "acendeu os máximos e acelerou bruscamente" na direção de um agente do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), "não obedecendo à ordem de paragem".

Quanto à suposta tentativa de atropelamento do elemento do SEF, o major Eduardo Lima acrescentou ao JN que "os militares da GNR que estiveram lá não adiantaram qualquer informação" e que "não se aperceberam desse episódio".

De acordo com o Expresso, a 4 de junho, as autoridades francesas comunicaram à polícia espanhola a fuga de três cidadãos perigosos, sinalizados por homicídio com arma de fogo, delitos contra a propriedade, ordem pública e segurança do Estado. A informação também chegou às autoridades portuguesas, mas nada indica que possam ser os mesmos que fugiram sábado na fronteira de Chaves.