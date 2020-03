Carros furtados lançados para escarpa em Braga

Joaquim José Baptista Gomes Hoje às 14:21 Facebook

Três carros furtados foram atirados para a Escarpa de Montariol, nos arredores a norte da cidade de Braga, estando o caso a ser investigado pela PSP de Braga.

Os três automóveis, da marca e modelo Opel Corsa, de cores branco, vermelho e azul, terão sido lançados no final da semana, mas só esta quinta-feira foram descobertos, a partir da zona do Convento Franciscano de Montariol, em São Victor, maior freguesia urbana de Braga.

O veículo branco capotou enquanto os outros dois ficaram com as rodas no solo.