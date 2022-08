Carros vandalizados no estacionamento da praia fluvial de Adaúfe

Um homem ficou com riscos na pintura em várias zonas do carro, que estava estacionado no parque destinado a grávidas e cidadãos com deficiência, da praia fluvial de Adaúfe, em Braga. E não é caso único.

O proprietário da viatura, que é portador de deficiência, disse ao JN que viu os riscos, que atingiram as portas laterais, os guarda-lamas e mesmo o capot, quando se preparava para regressar a casa, na última quinta-feira. "É lastimável. Estou revoltado e espantado! Mas, mais ainda, quando se aproximaram de mim outras quatro pessoas que ali costumam ir banhar-se, cujos veículos também tinham sido vandalizados do mesmo modo, ou seja riscados, sendo que um deles, um emigrante, tinha um carro novo", disse o condutor, identificado apenas como Domingos, residente em Braga.

O condutor ligou para a GNR de Braga para comunicar a situação, mas recusou-se a ir ao posto, considerando que "de nada valeria", mas instando os militares a averiguar o que se passa na zona.

Contactado pelo JN, o Tenente-Coronel Adriano Rocha do Comando de Braga disse que desconhece os casos referidos, já que as alegadas vítimas não fazem queixa. Garantiu que uma patrulha da Guarda passa frequentemente na área de lazer, mas não diariamente por falta de recursos humanos, fazendo-o numa postura de prevenção e visando, também, as más práticas de estacionamento.

"Ainda esta semana, passamos algumas coimas... Os condutores querem levar o carro quase até ao rio, mas o espaço não chega. Por isso, aparcam onde calha e, em algumas praias, em frente a garagens de moradores, o que os leva a chamar a GNR", explicou, vincando que já houve desacatos por causa deste tipo de situações.

Contactada pelo JN, a vereadora Olga Pereira, que tutela a Polícia Municipal, disse que este organismo fez uma parceria com a GNR para partilhar a fiscalização dos parques fluviais de lazer. "Mas não podemos ter um polícia em cada esquina", sublinhou.

Recentemente, as praias fluviais de Adaúfe, Merelim S. Paio e Ponte do Bico, na margem esquerda do rio Cávado, mereceram destaque no Guia das Praias Fluviais pela sua qualidade.