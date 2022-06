Cartão furtado movimentou 67 mil euros em bar de alterne

Óscar Queirós Ontem às 23:20 Facebook

Dona, companheiro e funcionárias julgados no Porto.

Um empresário que transportava no carro uma mala com o computador e um cartão bancário da empresa foi jantar a Matosinhos, mas não reparou que enquanto enchia o estômago lhe esvaziavam a bagageira. No outro dia de manhã, ficou siderado ao perceber que alguém tirara da sua conta 67 mil euros. O terminal ATM usado nas transferências era o do bar de alterne "Tropical II". A vítima contou a história, esta quarta-feira, no tribunal de S. João Novo, onde estão a ser julgados a dona do bar, Celestina Pereira, o companheiro e o filho, além de três funcionárias e dois cúmplices de um esquema que as autoridades acreditam ter rendido meio milhão de euros, apesar de só ter sido possível identificar 36 vítimas, que ficaram sem mais de 250 mil euros. A maioria eram clientes.

Terminal "dava erro"