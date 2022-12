Carteirista internacional detido após vigilância e seguimento da PSP

JN Hoje às 15:11 Facebook

Um homem de 51 anos foi detido pela PSP por suspeita de pelo menos 10 furtos qualificados em hotéis e esplanadas na baixa lisboeta. O carteirista internacional terá lucrado mais de 10 mil euros com estes furtos. Ficou sujeito a apresentações bissemanais.

Em maio deste ano, após o fim da pandemia e o regresso dos turistas, os polícias aperceberam-se de que o suspeito, já conhecido pela prática de furtos, tinha regressado à atividade ilícita em hotéis e esplanadas na zona da baixa.

"O detido fazia-se valer da sua meia-idade para passar despercebido entre os turistas e os clientes das unidades hoteleiras e na primeira oportunidade furtar-lhes os seus pertences", descreve a PSP em comunicado. O homem escolhia vítimas que estavam descontraidamente em esplanadas ou bares de hotéis e, sem que estes se apercebessem, "furtava-lhes os seus pertences astuciosamente".

A Equipa da Divisão de Investigação Criminal, especialmente criada e especializada para estes fenómenos itinerantes, colocou-se no terreno. No dia 21 de dezembro, os polícias distribuídos estrategicamente conseguiram detetar o suspeito, tendo procedido ao seu seguimento.

Apanhado a furtar telemóvel de casaco

Numa esplanada, o suspeito furtou um telemóvel do interior do bolso do casaco de um cidadão e foi imediatamente detido. O equipamento furtado foi devolvido ao seu proprietário.

Após diligências foi possível imputar ao suspeito mais nove furtos cometidos nas mesmas circunstâncias. Segundo a PSP. esta atividade criminosa permitiu-lhe obter mais de 10 mil euros de dividendos, "fazendo da prática deste crime, verdadeiro modus vivenda".

Foi apresentado ao Juiz de Instrução Criminal de Lisboa para primeiro interrogatório, tendo sido sujeito a apresentações bissemanais.