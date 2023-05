Carteiro foi atacado por causa dos atrasos com o correio

Um carteiro do posto de distribuição dos CTT de Amarante apresentou queixa na GNR, por alegada tentativa de atropelamento por parte de um cliente, residente na freguesia de Telões. O motivo do incidente estará relacionado com a entrega tardia de correspondência. Na região do Baixo Tâmega, que compreende os concelhos de Amarante, Baião e Marco de Canaveses, há atrasos de três a quatro semanas.

O carteiro conta que, há cerca de uma semana, foi perseguido pelo suspeito quando fazia a distribuição do correio de moto, no concelho de Amarante. "Parecia um filme de Hollywood. Perseguiu-me, atravessou o carro à minha frente. Quando ele ia sair do carro para me atacar, meti a moto por caminhos travessos e fugi", conta o funcionário ao JN, que entretanto meteu baixa por motivos psicológicos.

O cliente dos CTT, apurou o JN, pretendia receber o vale de pagamento do Rendimento Mínimo de Inserção (RSI), cuja entrega estaria atrasada.