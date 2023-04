Cartéis internacionais trocam cocaína por pasta de coca

Roberto Bessa Moreira Hoje às 21:00 Facebook

O desmantelamento do maior laboratório de produção de cocaína da Europa confirmou uma nova tendência no tráfico de droga entre a América do Sul e os países europeus. Os cartéis internacionais estão a exportar cada vez mais - a partir da Colômbia, Bolívia e Peru - pasta de coca em vez da tradicional cocaína em pó pronta a consumir. Este "modelo de negócio" permite minimizar os prejuízos em caso de apreensões, facilita a dissimulação da droga e aumenta a qualidade do estupefaciente produzido em laboratórios mais sofisticados.

Uma operação conjunta da Polícia Judiciária, da Polícia Nacional espanhola e das autoridades colombianas descobriu e desmantelou, tal como o JN noticiou esta sexta-feira, um laboratório de produção de cocaína, em Pontevedra, Espanha. Montado numa vivenda no meio do bosque, o espaço era bastante sofisticado e tinha capacidade para transformar 200 quilos por dia de pasta de coca em cocaína pronta a consumir. Mais de tonelada e meia deste produto entrou na Europa escondida numa máquina trituradora enviada da Colômbia para o porto de Leixões.

A Polícia Nacional refere que este caso "permite constatar uma nova tendência no tráfico de cocaína, em que a substância estupefaciente é exportada sem ter sido sujeita ao processo químico" que, normalmente, é levado a cabo em laboratórios clandestinos instalados nos países de origem da droga.