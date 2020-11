Cartel tinha 11 milhões de euros escondidos em carrinha

Roberto Bessa Moreira e Nelson Morais Hoje às 13:13 Facebook

A Polícia Judiciária encontrou 11 milhões de euros escondidos na bagageira de uma carrinha, estacionada em Lisboa. A fortuna pertencia a uma cartel internacional, que operava a partir do Brasil e que colocou, ao longo de anos, toneladas de cocaína na Europa.

A organização criminosa foi desmantelada através de uma ação policial que prendeu 29 traficantes, no âmbito de mais de 200 mandados de busca e detenção. Oitos dos quais concretizados em Portugal e mais três países.

O dinheiro arrecadado com o tráfico de droga era tanto que as autoridades brasileiras não arriscam avançar com um número. Sabem, porém, que o poderio financeiro do cartel era impressionante, como provam os 37 aviões arrestados por terem sido usados para traficar cocaína. O facto de a célula portuguesa do grupo ter 11 milhões de euros em notas guardadas na bagageira de uma carrinha, estacionada em Lisboa, também demonstra a dimensão do império.