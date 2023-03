Casa arrestada de Vieira à venda no e-Leilões

JN Ontem às 23:35 Facebook

Imóvel em Corroios estava penhorado por causa de dívidas ao Novo Banco.

Uma casa em Vale Boeira, Corroios, de Luís Filipe Vieira, que estava arrestada pelo Tribunal num processo de dívidas ao Novo Banco, foi posta à venda no site e-Leilões, onde o Estado procede à hasta pública de bens imóveis e móveis penhorados. Ontem, a oferta mais elevada era de 267 878,26 euros.

Em causa estão dívidas da empresa Promovalor, do ex-presidente do Benfica, ao Novo Banco, no valor de cerca de 7,5 milhões de euros. Na mesma ação em que os bens foram penhorados, são executados também a sua mulher, Vanda Ribeiro Vieira, e o sócio Manuel Almerindo Duarte, além da Promovalor.

Juntamente com a casa, tinham sido arrestadas como garantia do pagamento da dívida os 3,28% das ações da SAD do Benfica detidas pela família Vieira. A Promovalor tinha contestado o arresto e tentado evitar a execução, mas o Tribunal da Relação de Lisboa não lhe deu razão.

A casa é uma moradia com cave e dois pisos, com oito assoalhadas e piscina, situada em Marisol, Vale Boeiro, Vale de Milhaços.

Na descrição que consta no site e-leilões, refere-se que "apresenta um mau estado de conservação exterior, sendo o estado de conservação interior semelhante".

O valor mínimo para venda é de 390 222,25 euros e a licitação começou nos 229 542,50 euros.