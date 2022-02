Casa Pia afasta Bruno Paixão

Alexandre Panda Hoje às 17:37 Facebook

O Casa Pia Atlético Clube, atualmente líder da tabela da LigaPro, decidiu afastar o ex-árbitro Bruno Paixão do clube. Em causa está a investigação ao antigo árbitro, associado ao inquérito do alegado "saco azul" do Benfica.

Em comunicado, o Casa Pia anunciou que as recentes notícias envolvendo o nome de Bruno Paixão podem vir a ser prejudiciais para o clube, onde ex-árbitro prestava serviços pontuais de formação sobre atualizações das leis de jogo e arbitragem, desde julho de 2021.

"Uma vez que a sua mera associação ao Casa Pia poderá vir a acarretar uma perceção pública incompatível com os interesses do clube, cumpre-nos informar que o Sr. Bruno Paixão, em respeito aos princípios da instituição, decidiu na noite de ontem cessar a sua colaboração", adianta o comunicado, no qual o clube garante respeitar os "princípios básicos de um estado de direito democrático e suas instituições jurisdicionais, pautando a sua conduta e gestão pela credibilidade, integridade e transparência".

O ex-árbitro Bruno Paixão está a ser investigado pela Polícia Judiciária (PJ) no âmbito do processo do "saco azul" do Benfica, em que antigo presidente Luís Filipe Vieira, Miguel Moreira, diretor financeiro da SAD do clube da Luz e o administrador Domingos Soares de Oliveira já foram constituídos arguidos.

O processo investiga a alegada utilização de empresas de consultadoria informática para fazer sair dinheiro do clube e assim constituir um "saco azul". Existem suspeita de terem sido combinados serviços fictícios para alimentar um fundo oculto. A própria SAD e a Benfica Estádio também estão sob escrutínio da Justiça.

Segundo a TVI, que avançou a notícia esta segunda-feira, foram recentes perícias financeiras às empresas "Best for Business" e "Questão Flexível", do empresário José Bernardes que permitiram estabelecer que Bruno Paixão recebeu milhares de euros. O ex-árbitro já veio a público admitir ter recebido dinheiro da "Best for Business", garantido tratar-se de remunerações de serviços que ele prestou na implementação de um sistema de controlo de qualidade.

Já o Benfica veio em comunicado assegurar desconhecer que a investigação tenha na mira crimes de corrupção desportiva. "No âmbito do referido processo nunca a Benfica SAD ou os seus representantes legais foram confrontados com quaisquer factos que envolvessem o nome do Senhor Bruno Paixão e/ou quaisquer acusações de corrupção desportiva", explicou o Benfica.