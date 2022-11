Casal agredia e abusava de irmãos idosos com deficiência profunda

Viviam fechados em casa de uma irmã e do cunhado, numa freguesia de Lousada. Os dois irmãos, ela de 55 anos e ele de 75, portadores de deficiência profunda, estavam maltratados, mal alimentados e a mulher também era violada pelo cunhado. Mas uma denúncia permitiu à Polícia Judiciária (PJ) do Porto ter conhecimento da situação e deter o casal, que vai hoje ser levado ao Tribunal de Penafiel para conhecer as medidas de coação.

De acordo com informações recolhidas pelo JN, a denúncia anónima chegou há algumas semanas aos serviços sociais da Câmara Municipal de Lousada que a remeteu para a PJ. A investigação permitiu consolidar as suspeitas iniciais e ontem, munidos de mandados de busca e detenção, os inspetores foram a Lousada resgatar as vítimas.

O cenário encontrado era assustador. Os dois irmãos estavam desidratados, subnutridos e com preocupantes indicadores de saúde. Apesar de terem pouca ou mesmo nenhuma mobilidade, as vítimas eram amarradas à cama, ao que tudo indica para evitar que saíssem dali. Uma equipa dos serviços sociais prestou logo os primeiros socorros. Os irmãos tiveram de ser internados no hospital, onde irão permanecer nos próximos dias.