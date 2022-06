Casal apanhado a trazer 40 quilos de haxixe de Espanha

JN Hoje às 15:18 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem e uma mulher, com 37 e 38 anos, foram detidos pela GNR de Loulé, na Via do Infante, por suspeita de tráfico de droga. Traziam no veículo cerca de 40 quilos de haxixe, suficientes para mais de 78 mil doses individuais. O destino final seria um bairro na cidade do Porto.

Na sexta-feira, a GNR obteve a informação, através da Guarda Civil espanhola, de que os ocupantes de um veículo que se estava a deslocar para Portugal estariam a apresentar um comportamento e movimento suspeitos.

Os militares montaram um dispositivo policial em território nacional composto por elementos das valências de investigação Criminal, Trânsito e Intervenção que localizou e intercetou o veículo e os respetivos ocupantes em plena autoestrada A22 - Via do Infante, junto a Loulé.

Após a fiscalização veículo foram encontrados 39,3 quilos de haxixe (suficientes para mais de 78 mil doses individuais), 255 doses de cocaína, dois telemóveis, um automóvel e 130 euros em numerário. Um homem e a mulher foram detidos e constituídos arguidos.

Segundo o que o JN conseguiu apurar, o destino final da droga seria o Bairro de Francos, na cidade do Porto.

Além do Núcleo de Investigação Criminal de Loulé, a ação contou com a participação do Destacamento de Trânsito e do Destacamento de Intervenção de Faro.