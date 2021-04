Casal assaltado e agredido em casa por encapuzados em Palmela

Rogério Matos Hoje às 13:01 Facebook

Twitter

Partilhar

Um casal com 69 e 72 anos foi assaltado e agredido, esta manhã de sexta feira, em casa, no Pinhal Novo, concelho de Palmela. As vítimas foram transportadas para o hospital e não correm perigo de vida. Os suspeitos colocaram-se em fuga com cerca de 500 euros e uma arma de fogo, pertencente ao casal.

O caso ocorreu pelas nove horas da manhã desta sexta-feira. Quatro homens encapuzados entraram na casa do casal, uma moradia no centro da vila, e agrediram-no. Um dos suspeitos empunhava uma arma de fogo que utilizou para ameaçar as vítimas.

O homem, de 72 anos, foi alvo de agressões na sala, enquanto a mulher foi amarrada no quarto da habitação. Os suspeitos fugiram com 520 euros em dinheiro e uma arma de fogo, que pertence ao homem de 72 anos.

A GNR foi chamada ao local e está agora a tentar localizar os suspeitos, que se colocaram em fuga num carro.

As vítimas foram transportadas para o hospital de Setúbal para receber assistência aos ferimentos. O JN apurou que se trata de ferimentos leves. Por se tratar de um crime violento com uso de arma de fogo, o caso passou para a Polícia Judiciária de Setúbal.