Casal de acólitos abusa de menor na igreja após missa de Natal

Abusos começaram em 2014 e repetiram-se por mais de três anos. Arguidos foram condenados a penas de prisão, suspensas, de um e de cinco anos.

Um casal de namorados, acólitos numa igreja de Oliveira de Azeméis e com cerca de 20 anos, foi condenado por abuso sexual de crianças e ato sexual com adolescente. Ele apanhou cinco anos de prisão, ela um ano. As penas, suspensas pelo Tribunal de Santa Maria da Feira, foram confirmadas recentemente pela Relação do Porto.

Os abusos ocorreram ao longo de mais de três anos. O primeiro teve lugar quando a vítima tinha 13 anos, na manhã de 25 de dezembro de 2014. Após a missa de Natal, o casal manteve relações sexuais numa sala de arrumos da igreja. No final, o arguido convenceu a namorada a ter sexo com um outro acólito. Chamou o menor e incentivou-o a acariciar os seios e a vagina dela. Ainda tentou que ele mantivesse relações sexuais com ela, mas ele recusou.