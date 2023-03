Casal de carteiristas detido após assalto a turista

Reis Pinto Hoje às 17:17 Facebook

Um casal de carteiristas, com 24 e 30 anos, foi detido pela PSP após terem furtado a carteira de uma turista inglesa, quando esta seguia na Calçada do Conde de Penafiel, em Lisboa. O detido, já referenciado pela Policia, regressara recentemente a Lisboa.

A PSP sublinha, em comunicado divulgado esta sexta-feira, que o suspeito já conhecido das autoridades desde 2020, regressou recentemente a Portugal e à cidade de Lisboa, momento que coincidiu com a ocorrência de furtos na zona da Baixa Pombalina.

O casal selecionava as vítimas que "visitavam e passeavam descontraidamente por Lisboa, seguindo-as de seguida furtando-lhes os seus artigos astuciosamente, sem que estas se apercebessem".

A Equipa da Divisão de Investigação Criminal criada para estes fenómenos itinerantes, e que conta com vários polícias especializados, deteve os suspeitos na Calçada do Conde de Penafiel, "após terem furtado a carteira com dinheiro e todos os seus documentos do interior da mala que uma turista de nacionalidade inglesa trazia ao ombro".

Os agentes apuraram que a detida era a autora de pelo menos um outro furto, praticado em setembro de 2022, em Lisboa, tendo sido reconhecida pela vitima.

Os detidos foram ouvidos pelo Juiz de Instrução Criminal de Lisboa, para primeiro interrogatório e foram-lhes aplicadas as medidas de coação de apresentações bissemanais na esquadra da área de residência e prisão preventiva.