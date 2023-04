Casal de reformados perde 300 mil euros com falsas ações dos CTT

Óscar Queirós Hoje às 09:55 Facebook

Anúncio de plataforma comercial sediada no Chipre prometia lucros avultados e só deu prejuízo a homem e mulher de Gaia. PJ investiga suspeitas de burla.

Ana e António, ela reformada do ensino e ele ex-diretor de empresas, tiveram "uma vida bonita" até abril de 2022, quando a mulher viu um anúncio a prometer significativos lucros a quem investisse em ações dos CTT. O casal de Gaia aplicou as poupanças de uma vida nas supostas ações - cerca de 300 mil euros - e perdeu tudo. A Polícia Judiciária está a investigar.

A empresa que anunciou as ações, a INVESTFW, é uma plataforma comercial da ITrade Global (CY) Ltd, sediada no Chipre, mas autorizada a operar em Portugal, como noutros países da União Europeia. Ana tomou nota do contacto e decidiu telefonar, "para ver como aquilo funcionava".