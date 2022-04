Casal detido por expor bebé a drogas. Criança internada no hospital

T.R.A. Hoje às 11:35 Facebook

Twitter

Partilhar

Um casal de toxicodependentes foi detido pela PSP após ter sido intercetado a consumir drogas na zona de Lordelo do Ouro, Porto. No interior da viatura, estava a filha de dois anos que foi exposta de modo grave aos estupefacientes.

Pelas 9.05 horas de ontem, o homem, de 45 anos, e a mulher, de 40, estavam no interior de uma viatura na rua do Ouro a consumir estupefacientes. Foram abordados por agentes da PSP que constataram que dentro do carro estava uma bebé.

Ao que foi possível apurar, a menina, de dois anos, seria filha do casal que, pelo menos por duas vezes, já tinha sido intercetado pelas autoridades em locais conotados com o consumo de drogas.

O caso foi comunicado à CPCJ - Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens e os três foram para Hospital de São João, no Porto.

A menina foi sujeita a análises clínicas e tudo indica que, dada a forte exposição às drogas a que foi sujeita, deverá acusar a sua presença no sangue. Permanece hospitalizada.

Os pais - ela desempregada e ele operário da construção civil em França, onde residem - foram detidos e serão apresentados esta manhã ao tribunal.