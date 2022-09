Casal detido em Vila Verde por furtos de 200 mil euros

Um casal de nacionalidade croata foi detido, sábado à tarde, pela GNR, em Vila Verde, por suspeita da prática de vários assaltos, no concelho e na região, que ascendem a 200 mil euros.

Fonte ligada ao processo disse ao JN que a detenção do casal, alegadamente pertencente a uma rede internacional que se dedica à prática de furtos, foi feita por militares do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Braga, no sábado, depois de um assalto na freguesia da Lage, em Vila Verde.

O homem foi detido em flagrante, cerca das 20 horas, mas a mulher conseguiu fugir, tendo sido perseguida e intercetada já na zona dos Carvalhinhos, na Vila de Prado.

PUB

Os dois são suspeitos da realização de vários furtos, nomeadamente nas freguesias de Moure e da Lage, em Vila Verde, mas também noutros concelhos da região, como em Valença e em Fafe.

Circulavam em carros com matrículas falsas e visavam sobretudo casas abastadas e empresários. A fonte revelou que em causa estão assaltos cujos montantes ascendem aos 200 mil euros.

A dupla está neste momento a ser presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Vila Verde.