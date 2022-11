Casal detido por abusar de familiares deficientes fica em liberdade

Alexandre Panda Hoje às 12:14 Facebook

O casal de Lousada, detido pela Polícia Judiciária do Porto por suspeitas de abusar sexualmente de dois familiares deficientes que também eram vítima de violência doméstica, vai aguardar julgamento em liberdade.

O Tribunal de Penafiel decretou a medida de coação de proibição de contacto com as vítimas, além de apresentações bissemanais no posto da GNR de Lousada.

Em causa estão crimes de abuso sexual de pessoa incapaz de resistência, maus-tratos e violência doméstica que as duas vítimas, um homem, de 75 anos e uma mulher de 55, iam sofrendo há pelo menos um ano, em Lousada. Ambos padecem de uma deficiência mental profunda.

"No ano em curso, foi efetuada uma denúncia anónima aos serviços sociais do município em causa, na qual era levantada a suspeita de que o referido casal de deficientes estaria a ser alvo de maus-tratos e negligência nos cuidados prestados pelos cuidadores, assim como o elemento feminino a ser vítima de abusos sexuais pelo elemento masculino do casal cuidador", explica a PJ do Porto.

Logo após ter recebido a denúncia, a PJ procurou aferir da veracidade das suspeitas e confirmou que o casal era mesmo vítima de abusos e maus-tratos.