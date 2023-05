Casal detido por assaltos a carros na Póvoa, Vila do Conde e Matosinhos

Um homem e uma mulher, com 31 e 33 anos, respetivamente, foram detidos pela GNR, no Porto, quando seguiam num carro furtado. O casal é suspeito de diversos assaltos em Via do Conde, Póvoa de Varzim e Matosinhos.

A detenção, divulgada esta terça-feira pela GNR, foi concretizada através do Núcleo de Investigação Criminal de Matosinhos, no âmbito de uma investigação, com a duração de cerca de três meses, por diversos crimes de furto ocorridos nos concelhos de Vila do Conde, Matosinhos e Póvoa de Varzim.

Os militares efetuaram diversas diligências que culminaram com a detenção dos suspeitos quando estavam na posse de uma viatura que havia sido furtada na cidade de Braga. Apurou-se, ainda, que o casal quebrava vidros de viaturas para furtar documentos e cartões bancários.