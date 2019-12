Casal detido por roubar idosos com carro alugado

Alexandre Panda Hoje às 19:01 Facebook

Um casal, residente em Amorim, na Póvoa de Varzim, foi detido pelo Núcleo de Investigação Criminal (NIC) da GNR de Matosinhos, depois de ter efetuado roubos a idosos, com um carro alugado que deveria ter entregue na rent a car há cerca de dois meses.

De acordo com informações recolhidas pelo JN, o casal tinha alugado um veículo na Europcar, do aeroporto Francisco Sá Carneiro, onde deveria o ter entregue no final de outubro.

Entretanto, com o veículo, o homem, de 40 anos, e a mulher, de 38, assaltaram pelo método de esticão, pelo menos três idosos, em Esposende e Modivas, Vila do Conde. Roubaram as carteiras e peças em ouro que os idosos, com idades entre os 70 e os 80 anos, traziam.

Depois de uma investigação do NIC de Matosinhos, o casal foi identificado e localizado, para além de ter sido reunida prova suficiente para lhes imputar os assaltos.

O casal foi esta terça-feira levado a tribunal que aplicou a prisão preventiva ao homem e a apresentações diárias à mulher, como medida de coação.

O indivíduo já tem um vasto passado criminal, tendo sido detido por casos de roubos e de tráfico de droga. Há cerca de dois anos, perpetrou uma série de assaltos a gasolineiras na EN 13, sempre armado de uma faca.