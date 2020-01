Casal detido por suspeita de agredir e roubar idoso em Vila Nova de Gaia

Hoje às 13:21 Facebook

Um homem e uma mulher foram detidos por suspeita de roubo de três anéis de ouro a um idoso de 81 anos em Vila Nova de Gaia.

Em comunicado, a GNR refere que recebeu uma denúncia de que estaria a ocorrer um roubo numa residência em Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto, e quando se deslocaram ao local verificaram que um homem de 81 anos tinha sido "agredido e que os suspeitos lhe tinham roubado três anéis de ouro".

O casal suspeito colocou-se em fuga numa viatura "roubada em inícios de janeiro" e acabou por ser intercetado na cidade do Porto, tendo ainda na sua posse os anéis roubados, referiu GNR.

A GNR refere que a vítima teve de ser assistida numa unidade hospitalar.

Os suspeitos, um deles com antecedentes criminais pela prática do crime de tráfico de droga, vão ser presentes no Tribunal Judicial de Vila Nova de Gaia esta quarta-feira para aplicação das medidas de coação.

O veículo e os anéis recuperados foram entregues aos seus proprietários.