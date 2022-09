Casal detido por violar própria filha ao longo de oito anos

JN Hoje às 10:43 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem e uma mulher foram detidos pela PJ de Leiria por suspeita do crime de violação de criança, de forma continuada, durante aproximadamente oito anos. A vítima dos abusos era a própria filha do casal.

Segundo um comunicado da PJ de Leiria, os abusos foram cometidos pelo pai, com a cumplicidade da mãe, com o pretexto "de concorrerem para a formação e preparação da vitima para o seu desenvolvimento sexual futuro".

Recentemente, a escola da vítima apercebeu-se de algo errado e sinalizou a situação à PJ. De imediato foi promovido o afastamento dos agressores e iniciaram-se as diligências adequadas. A investigação culminou com a emissão de mandados de detenção por parte do DIAP das Caldas da Rainha.

PUB

O casal foi detido. Estão fortemente indiciados do crime de violação de criança, de forma continuada. Vão ser apresentados às competentes Autoridades Judiciárias para primeiro interrogatório judicial e aplicação das adequadas medidas de coação.