Casal entregava 150 documentos falsos por semana em esquema na Dark Web

Brasileiros detidos pelo SEF usavam tecnologia de ponta para criar passaportes e cartões de cidadão. Vendidos por 10 mil euros na Dark Web.

Montaram uma autêntica fábrica de documentos falsos em Lisboa, de onde enviavam passaportes, cartas de condução e cartões de cidadão, por preços de 10 mil euros, na chamada "Dark Web" - uma parte obscura e sem controlo da Internet. Mas o casal de brasileiros, de 30 anos, que se instalou em Portugal no final do ano passado, foi detido pelo SEF. Na semana passada, os inspetores intercetaram 150 documentos, que os falsificadores tinham enviado pelo correio a clientes de todo o Mundo. Os destinatários seriam, essencialmente, redes de imigração ilegal. Já estão em prisão preventiva.

De acordo com informações recolhidas pelo JN, o casal viveu no Reino Unido antes de se instalar em Lisboa. Ao que tudo indica, marido e mulher perceberam que estavam a ser alvo de uma investigação naquele país, onde as autoridades já tinha suspeitas de lidarem com falsificadores de nível internacional. Só que as autoridades britânicas informaram o SEF quando perceberam que o casal tinha viajado para Portugal.