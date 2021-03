Casal esfaqueado por vizinho no Porto quando entrava em casa

RP Hoje às 11:00 Facebook

Um casal, ele com 59 e ela com 71 anos, foi esfaqueado por um vizinho, quando entrava em casa, na Rua do Heroísmo, no Porto. O suspeito foi detido esta segunda-feira de madrugada.

Quezílias antigas terão estado na origem das agressões. O indivíduo de 73 anos usou um canivete para esfaquear o homem no pescoço e a mulher numa das mãos quando os dois entravam em casa, no domingo, cerca das 22.10 horas.

O ferido foi pelo seu pé à esquadra da PSP da Rua do Heroísmo, onde entrou sangrando abundantemente do pescoço, e contou o que havia acontecido. Foi transportado pelo INEM ao Hospital de Santo António, enquanto a mulher foi receber tratamento ao Hospital de São João.

O agressor foi detido e o caso está a ser investigado pela Polícia Judiciária.